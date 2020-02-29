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رقم الخبر: 277285 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 17:30 الاقسام: دوليات  
أردوغان يواصل ابتزاز اوروبا.. 18 ألف مهاجر على الحدود بين تركيا وأوروبا

أردوغان يواصل ابتزاز اوروبا.. 18 ألف مهاجر على الحدود بين تركيا وأوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن 18 ألف مهاجر متواجدون على الحدود بين تركيا وأوروبا.
وأكد في كلمته أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم أن أنقرة "لن تغلق الحدود أمام طالبي الهجرة عبر تركيا، مضيفا "لقد قلنا إننا سنفتح الأبواب أمام اللاجئين، لم يصدقونا، فتحنا الأبواب والآن يوجد قرابة 18 ألف لاجئ على البوابات الحدودية ويتوقع أن يصل عددهم اليوم إلى 25 ألفا".
وأوضح أردوغان أن تركيا "تستضيف 3.7 مليون سوري، ولا طاقة لنا لاستيعاب موجة هجرة جديدة"، لافتا إلى أن بلاده "لم تعد تثق بالوعود الأوروبية بشأن تقديم المساعدات للاجئين".
في المقابل، قالت اليونان اليوم السبت، إنها مصممة على حماية حدودها بعد أن حاول مهاجرون العبور إلى أراضيها من تركيا، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، للصحفيين أن الحكومة "ستفعل كل ما يلزم لحماية حدودها"، مضيفا أن سلطات بلده أحبطت خلال الساعات الـ24 الماضية محاولات 4 آلاف شخص لعبور الحدود.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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