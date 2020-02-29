أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، اليوم السبت، عن فتح معبري "جذابة" و"شلمجة" (جنوب غرب) لتدفق السلع بين ايران والعراق.

وأوضح روح الله لطيفي، في تصريح له، بأن منفذ "جذابة" تم فتحه أمام تدفق البضائع ظهر أمس. وأشار الى أنه وبحسب اجتماع عقد بين مسؤولي الجمارك الايرانية والعراقية، فقد تم الاتفاق على أن إعادة معبر "مهران" (يقابله زرباطية) لوضعية العمل السابقة لتبادل السلع إعتباراً من اليوم الأحد.

يذكر أن منفذ مهران - زرباطية أغلقته الحكومة العراقية يوم الجمعة، وقررت تعليق نقل المسافرين والأنشطة التجارية عبره لمدة 14 يوماً، غير أن القرار ألغي باتفاق جمارك البلدين.