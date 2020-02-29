صحيفة أمريكية: تفشّي كورونا في امريكا غير قابل للسيطرة

تفشّي كورونا في الولايات المتحدة في وقت تفاخر فيه ترامب بأن بلاده نجت من الفيروس القاتل، غير قابل للسيطرة وذلك لإرغام العمال والموظفين في جميع أنحاء البلاد بالذهاب الى رأس عملهم ومنعهم من استغلال اجازاتهم في هذه الظروف.

تقرير لصحيفة "خط الصحة" الامريكية (Healtline)، يرى أن إرغام 32 مليون موظف وعامل في امريكا على الذهاب الى رأس عملهم وحرمانهم من استخدام الاجازات المدفوعة سيؤدي الى تفشي فيروس كورونا بشكل متسارع. وفقًا للتقرير، ارتفع عدد الأشخاص المصابين بالأنفلونزا في الولايات المتحدة لأكثر من 7 ملايين شخص أكثر مما كان متوقعاً في ذلك الوقت. تجدر الإشارة إلى أن 79 ٪ من موظفي صناعة الأغذية في الولايات المتحدة ليس لديهم إجازة مدفوعة الأجر.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تحوّل تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الى نزاع سياسي واسع النطاق بين ترامب والنواب الامريكيين، بعد تقارير متضاربة حول انتشار المرض في البلاد.

وكانت قد رفعت وكالة رويترز النقاب في تقرير مفصل لها امس الجمعة، عن معلومات موثقة أعدّها ثلاثة صحفيين هم "جولي استين هاوزن" في شيكاغو، "اندرو هي" في نيومكسيكو و "براد بروكس" في تكساس، حول تستر وتجاهل الحكومة الامريكية بالنسبة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتقدر وزارة الصحة الأمريكية أن جميع ولايات البلاد بحاجة إلى 300 مليون كمامة، بينما لديها حاليا أقل من 20 مليون نوع من الكمامات اللازمة، مايكشف عن نقص هائل.