كشف وزير الأمن القومي البولندي، ماريوش بلاشاك، عن انطلاق أكبر مناورات في أوروبا خلال السنوات الأخيرة في بولندا، للتدرب على نقل القوات الأمريكية إلى الحدود مع روسيا.

وكتب اليوم على موقع تويتر: "يشارك في هذه المناورات حوالي 37 ألف جندي منهم 20 ألفا من الولايات المتحدة"

ووفقا للوزير البولندي، فإن الجنود الأمريكيين الأوائل قد عبروا الحدود البولندية بالفعل.

وحسبما ذكرت النشرة التحليلية لمركز الأمن الحكومي في بولندا، فإن برنامج مناورات "ديفندر 2020" ليس تدريبا لحلف الناتو، بل هو مناورات على مستوى الجيش الأمريكي.

وتقول الوثيقة: "سيكون هدفهم الرئيسي هو اختبار قدرة الجيش الأمريكي على نقل القوات البرية من قواعد في عمق الولايات المتحدة إلى الموانئ على الساحل الشرقي، ثم إلى الموانئ البحرية في أوروبا الشرقية".

وتوضح النشرة التحليلية أنه سيتم نقل المعدات العسكرية الثقيلة إلى أوروبا عن طريق السفن، ثم يتم نقلها عن طريق البر إلى مناطق العمليات عبر أراضي ألمانيا وبولندا إلى دول البلطيق المجاورة للحدود الروسية.

في الوقت نفسه، سيكون برنامج مناورات "ديفندر 2020" ثالث أكبر مناورات عسكرية في القارة الأوروبية منذ انتهاء الحرب الباردة.

ووفقا للنشرة الإخبارية، يشارك في هذه المناورات ما مجموعه 37000 جندي تابعين للجيش الأمريكي وحلفائه وشركائه. وعلى وجه الخصوص، فإن قوات المشاة، ستشارك بثلاثة ألوية مدرعة وقيادة فرقة، وكذلك لواء مدفعي، ووحدات دعم لهذه القوات، بالإضافة إلى سلاح الجو الأمريكي ومشاة البحرية.