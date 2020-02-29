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رقم الخبر: 277270 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
5 أفلام إيرانية في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

5 أفلام إيرانية في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

تأهلت 5 أفلام إيرانية للمشاركة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، المختص بأفلام المخرجات أو الأفلام التي تتطرق إلى شؤون المرأة.

والأفلام التي سوف تمثل إيران في هذا المهرجان هي «دورة تعليم القيادة» للمخرجة مرضية رياحي، «تتو» للمخرج فرهاد دل آرام، «البحث عن فريدة» للمخرجين آزاده موسوي وكوروش عطايي، «الحبيب» للمخرج ياسر طالبي، و«درساج» للمخرج بويا بادكوبه.

ويهدف المهرجان لسبر المقدرات النسائية لتطبيق مختلف نماذج الحياة في شتى أنحاء العالم وتأثيرهن على بنية المجتمعات، وذلك من خلال عدسة الكاميرا.

وتقام الدورة الثالثة لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في الفترة 8 حتى 13 من مارس.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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