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رقم الخبر: 277269 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني يفوز بجائزة أكاديمية كارولينا الشمالية

فيلم ايراني يفوز بجائزة أكاديمية كارولينا الشمالية

حصل «مهدي فرد قادري» مخرج فيلم «انعدام الوزن» على الجائزة الخاصة من مدير أكاديمية كارولينا الشمالية الخاصة بدورتها التاسعة في شمال امريكا لاخراج هذا الفيلم.

وحصل فيلم «انعدام الوزن» السينمائي من تاليف واخراج «مهدي فرد قادري» واعداد «مرتضى شايسته» على الجائزة خاصة لمدير أكاديمية الدورة التاسعة لاكاديمية شمال كارولينا، وقد شارك هذا الفيلم للمرة السادسة في المهرجانات العالمية حيث تتولى مؤسسة «برشيا فلم» ادارة  قسمها الدولي بمديرية علي قاسمي.

وبدا عرض فيلم انعدام الامن في دور السينما الايرانية منذ 12 شباط وتم ايقافه بعداسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق دور السينما.

ويعتبر فيلم «انعدام الوزن» فيلما اجتماعيا تدور قصته حول المراة وله سيناريو مختلف.

والفنانون المشاركون في الفيلم هم امير علي دانايي وبهاره كيان افشار ونسيم ادبي وياسر جعفري وجلال فاطمي وسبيده مرادبور وتينا باكروان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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