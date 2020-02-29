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رقم الخبر: 277268 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم (کیارستمي والعصا المفقودة) الإيراني يتنافس في بلد البراكين

فيلم (کیارستمي والعصا المفقودة) الإيراني يتنافس في بلد البراكين

يتنافس فلم «كيارستمي والعصا المفقودة» الطويل من اخراج «محمود رضا ثاني» واعداد «بهروز نشان» المعروض حاليا في سوق الافلام لمهرجان برلين في قسم المسابقات بمهرجان سانتياغو السينمائي في تشيلي المشهورة ببلد البراكين.

وسيقام مهرجان سانتياغو السينمائي في تشيلي بدورته السادسة في الفترة ما بين 5 حتى 8 مارس 2020  .

ويوفر مهرجان سانتياغو السينمائي مكانا للتواصل بين صانعي الافلام والمنتجين في صناعة السينما ويهدف الى تقديم الخدمات للسينما بمثابة منصة لصانعي الافلام الشباب وكذلك صانعي الافلام ذوي الخبرة لخلق الجودة والتنويع.

وتتكون لجنة تحكيم هذا الحدث السينمائي من عدد من خبراء السينما في العالم والتلفزيون والاتصالات .

وسبق لفلم كيارستمي والعصا المفقودة من اخراج «محمود رضا ثاني» المشاركة في مهرجانات سالتو واورأسيا في روسيا، والحصول الى الجبال الخضراء والتمثال الذهبي في امريكا وفاز بجائزة افضل الفلم في هذه المهرجانات والتمثال الذهبي.

وتدور قصة الفلم «كيارستمي والعصا المفقودة» لمدة 90 دقيقة حول نظرة كيارستمي للحياة والسينما حيث حاول ثاني خلال اربعة اعوام ايضاح رؤية ونظرة كيارستمي الذي اقام ورشات سينمائية في اسبانبا وكولمبيا .

وقام «محمود رضا ثاني» قبل اخراج فلم «كيارستمي والعصا المفقودة» الطويل بتأليف كتاب عباس كيارستمي ودروس من السينما الذي ترجم الى لغات مختلفة وتم نشر وتوزيعه في ايران وامريكا.

ومن جانب اخر تطوي شركة "Alliance Media & Entertainment" الهندية آخر مراحل عقد شراء جميع أعمال المخرج الإيراني الكبير عباس كيارستمي من شركة "MK2" الفرنسية.

وبذلك سوف تتمتع الشركة الهندية بحق توزيع وبث أعمال المخرج الإيراني المخضرم في كافة ارجاء شبة الجزيرة الهندية.

ونقلا عن مجاية فرايتي السينمائية يضم العقد 33 عملا من أعمال كيارستمي بكافة أصنافها الطويلة والوثائقية والقصيرة، بما فيها «ثلاثية كوكر» أي أفلام «أين بيت الصديق؟» 1987 و«الحياة وليس أكثر» 1992 و«عبر أشجار الزيتون» 1994.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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