  • السبت ٥ رجب ١٤٤١
  • السبت , فبراير 29, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277267 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
أسرة إیرانیة تكرس حياتها للأنس بالقرآن

أسرة إیرانیة تكرس حياتها للأنس بالقرآن

أسرة إیرانیة تعیش في مدينة «إصفهان» وسط البلاد مع القرآن الکریم وتعمل علی تعلیم وتحفیظ أبنائها القرآن الکریم.

وترغب أسرة «قاسمي» من مدينة «إصفهان» الإیرانیة في تعلم القرآن الکریم حیث تکرس حیاتها لهذه الغایة النبیلة.

وأم الأسرة وإبنتیها «تینا» و«حسنا» یرغبن جمیعاً في ترتیل القرآن الکریم.

وتحفظ البنت الأصغر سناً للأسرة 15 جزءا من القرآن الکریم.

وتقول الأم ان الأسرة التي ترید أن تنتهج هذا النهج لأطفالها یجب أن تکون مؤمنة بکل أفرادها بالغایة التي تسعی من أجلها.

وکانت الأم قبل زواجها تعمل مدرسة للقرآن الکریم ووافقت علی الزواج شریطة أن تستمر في نهجها القرآني بعد الزواج.

وتقول الأم أنها علمت إبنتیها القرآن الکریم منذ الطفولة وکانت تقرأ القرآن عندما کانت تحمل بهما وکانت تحثهما علی تعلم القرآن دائماً..

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4581 sec