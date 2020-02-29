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رقم الخبر: 277266 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:52 الاقسام: ثقافة وفن  
تنظيم مسابقة قرآنية للفتيات في لاهور الباكستانية

تنظيم مسابقة قرآنية للفتيات في لاهور الباكستانية

نظم بیت الثقافة الإیراني لدی مدینه «لاهور» الباکستانیه إحتفالا بهیجا لبلوغ فتیات سن التکلیف الشرعي بتنظیم مسابقة محلیة للقرآن الکریم.

ونظم بیت الثقافة الإیراني لدی لاهور الباکستانیة إحتفال "ربیع القرآن الكريم، والعبادة والتکلیف" ومن فقراته مسابقة محلیة للقرآن الکریم وذلك بدعم فرقة "سفیرات الرسالة" الباکستانیة.

وأقیم الحفل في صالة الإمام الرضا (ع) في مقر البیت الثقافة الإیراني لدی لاهور.

وبارك رئیس بیت الثقافة الإیراني «علي أکبر رضایي فرد» بلوغ الفتیات المشارکات سن التکلیف الشرعي قائلا ان أمهات الیوم هن طفلات الأمس وعلینا تربیة جیل یکون قدر المسؤولیة.

وشرح دور الأسرة في تربیة الأجیال والمجتمع، ثم تسابقت الفتیات في حفظ کامل القرآن الکریم ونصفه في ثلاث فئات 5 لغایة 7 سنوات و8 لغایة 12 سنة و13 لغایة 15 سنة ثم تم تکریم 10 فائزات بإهدائهن جوائز.

وتم إهداء 30 من البالغات سن التکلیف الشرعي هدایا تذکاریة کما تم تکریم فرقة سفیرات الرسالة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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