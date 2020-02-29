اعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة زنجان (شمال غرب ايران)، عن إدراج شجرة جوز يبلغ عمرها 450 عاما في قرية بشتوك بمدينة ماهنشان التابعة لمحافظة ضمن قائمة المعالم الوطنية.

واعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة زنجان «امير ارجمند» في حديث له يوم الخميس عن إدراج شجرة جوز يبلغ عمرها 450 عاما في قرية بشتوك بمدينة ماهنشان ضمن قائمة المعالم الوطنية ومضيفا ان هذه الشجرة لها محصول كبير من الجوز سنويا.

تجدر الاشارة الى ان محافظة زنجان تعتبر واحدة من أجمل المدن في إيران لكونها تجمع بين التراث العريق والطبيعة الخلابة ولا سيما اعتدال أجوائها في فصل الصيف، ومعالمها الأثرية التي تضرب بجذورها في مختلف العصور لا حصر لها، وما يزيد من روعتها حسن ضيافة سكنتها الناطقين باللغة التركية الأذربيجانية.