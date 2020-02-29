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رقم الخبر: 277264 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:52 الاقسام: ثقافة وفن  
إدراج شجرة جوز ضمن قائمة المعالم الوطنية الايرانية
عمرها يبلغ 400 عام

إدراج شجرة جوز ضمن قائمة المعالم الوطنية الايرانية

اعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة زنجان (شمال غرب ايران)، عن إدراج شجرة جوز يبلغ عمرها 450 عاما في قرية بشتوك بمدينة ماهنشان التابعة لمحافظة ضمن قائمة المعالم الوطنية.

واعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة  زنجان «امير ارجمند» في حديث له يوم الخميس عن إدراج شجرة جوز يبلغ عمرها 450 عاما في قرية بشتوك بمدينة ماهنشان ضمن قائمة المعالم الوطنية ومضيفا ان  هذه الشجرة لها محصول كبير من الجوز سنويا.

تجدر الاشارة الى ان محافظة زنجان تعتبر واحدة من أجمل المدن في إيران لكونها تجمع بين التراث العريق والطبيعة الخلابة ولا سيما اعتدال أجوائها في فصل الصيف، ومعالمها الأثرية التي تضرب بجذورها في مختلف العصور لا حصر لها، وما يزيد من روعتها حسن ضيافة سكنتها الناطقين باللغة التركية الأذربيجانية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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