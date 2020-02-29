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|رقم الخبر: 277262
|تاريخ النشر: شباط 29, 2020
|الوقت: 15:26
|الاقسام: ثقافة وفن
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يحظى باهتمام واعجاب الكثيرين في ارجاء العالم
حجر الفيروز النيشابوري.. صناعة قديمة متجذرة في عمق التاريخ الايراني
يعتبر منجم حجر الفيروز النيشابوري، من المناجم الفريدة من نوعها في العالم، حيث لا نجد نظيرا لجودة ولون حجر الفيروز المستخرج منها، مذكّرا ان تاريخ الاستخراج من مناجم حجر الفيروز يعود الى اكثر من ثلاثة الاف عام،
وقد نقلت أحجار الفيروز من ايران الى اوروبا عن طريق تركيا، ولذلك اطلق الاوروبيون على هذا الحجر القيم اسم (تركويس)، بينما يُعرف في دول جنوب شرق اسيا باسم بيروز”.
يذكر أن أكبر منجم للفيروز في العالم يقع في تلال جبل بينالود على بعد 53 كيلومتراً من شمال غرب مدينة نيشابور وتبلغ مساحة المنجم 40 ألف كيلومتر مربع موزع على عدة أنفاق يتم منه إستخراج 16 نوعاً من أفضل أنواع حجر الفيروز في العالم باللون الأزرق الداكن.
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