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رقم الخبر: 277261 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الوجبات السريعة تقود إلى الخرف

الوجبات السريعة تقود إلى الخرف

حذرت دراسة أسترالية من أن الوجبات السريعة لا تسبب السمنة والسكري فقط؛ بل أنها يمكن أن تقود الأشخاص إلى الإصابة بالخرف، وأن الضرر في هذه الحالة لا رجعة فيه.

ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن علماء الجامعة الوطنية الأسترالية أن هناك صلة واضحة بين عادات الأكل غير الصحية وقلة التمارين وتعرض الناس لخطر انخفاض كبير في وظائف المخ.

وأكد الأطباء وجود أدلة قوية على أن عادات الأكل غير الصحية للناس وعدم ممارسة التمارين الرياضية لفترات زمنية متواصلة تعرضهم لخطر شديد للإصابة بمرض السكري2 وتراجع كبير في وظائف المخ، مثل الخرف.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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