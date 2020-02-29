حذرت المتحدثة باسم شركة المنتجات الكيماوية «Kao» اليابانية، إن الإفراط في استخدام أدوية تعقيم الأيدي القائمة على الكحول يمكن أن تزيل «البكتيريا الطبيعية النافعة» التي تلطف الجلد وتصد مسببات الأمراض.

وأضافت في حديثها لصحيفة «كيودو نيوز» اليابانية، أنه «من الضروري غسل اليدين واستخدام المعقمات القائمة على الكحول من أجل الحد من انتقال الفيروس الجديد، ولكن الإفراط في تناول أي شيء ليس جيدا»، مشيرة إلى أن معقمات اليدين عادة ما تحتوي على الكحول بنسبة من 60 إلى 95٪ ؛ مما يساعد على إبقاء اليدين خالية من البكتيريا والفيروسات.

وذكرت أن «هذه الكحول تحرم البشرة من الزيت والماء، ويمكن أن تؤدي إلى بشرة جافة جدا، ويمكن أن تصبح هذه البشرة الجافة والتالفة معقلا للبكتيريا المرضية وتزيد أيضا من خطر دخول الفيروسات إلى الجسم من خلال الجروح في الجلد».

وأوضحت المتحدثة باسم شركة «Kao»، أنه لمنع الإصابة بالفيروس، من المهم للغاية غسل اليدين بكمية معتدلة من الصابون لأكثر من 30 ثانية بطريقة فعالة بدلا من غسلهما عدة مرات في اليوم، وبعد غسل اليدين، من المهم أيضا التأكد من تجفيفهما تماما؛ فقد يؤدي ترك اليدين رطبتين إلى اضطرابات في الجلد، مما يسهل على الفيروسات التشبث بيديك.

وإلى جانب الحفاظ على نظافة يديك، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضا بتنظيف جميع الأسطح «عالية اللمس» بانتظام بحسب موقع ارم.

وأوضحت عبر موقعها على الإنترنت: «تشمل الأسطح عالية اللمس: العدادات، الطاولات، مقابض الأبواب، تركيبات الحمام، المراحيض، الهواتف، لوحات المفاتيح، الأجهزة اللوحية وطاولات السرير»، مشيرة إلى أنه 'يجب تنظيف أي أسطح قد تحتوي على دم أو براز أو سوائل في الجسم'.