تؤكد الدراسات أن المولود عندما يأتي إلى الحياة فهو لا يرى الألوان، وغالباً ما يرى الحياة حوله باللونين الأبيض والأسود، فمتى يمكن أن تعرف الأم أن طفلها قد أصبح قادراً على تعلم الألوان، وأنه أصبح يعرف الألوان بدرجاتها المختلفة؟

المرشد التربوي الأستاذ زياد يوسف يشير إلى ما يلي....

طرق تعليم الأطفال الألوان:

أجمع الخبراء أن عمر السنتين هو السن المناسب لكي يتعلم الأطفال الألوان والتمييز بينها.

يجب التدرج في تعليم الأطفال الألوان. لكن لا يفوتك أن الطفل في سن سنة وستة أشهر يمكن أن يعرف بعض الألوان.

يجب أن يعرف الصغير أن هناك ألواناً أساسية وهي الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر.

حين يبلغ طفلك عامه الرابع فهو سيعرف الألوان بتدرجاتها.

لماذا يجب أن يتعلم الطفل الألوان في عمر العامين؟

تفيد الألوان طفلك لكي يحافظ على صحته، ويعرف مثلاً أن احمرار وجهه يعني أنه في مكان غير مناسب من حيث الحرارة، أو أنه يقف تحت الشمس في الحديقة، وأن وجود كدمة زرقاء في جسمه يعني أنه قد تعرض لضربة من مكان خطر، فيجب أن يبتعد عنه ويتجنبه، كما أن اللون الأحمر قد يدله على أطعمة لا يجوز تناولها مثل الفلفل.

تفيد الألوان في معرفة الخطر والابتعاد عنه

تفيد الألوان في معرفة الخطر والابتعاد عنه خارج البيت مثل إشارة المرور الحمراء، فهو قد ينبه الأم لذلك وهو معها في سيارتها، كما تفيد الألوان في معرفة الأعمال على الطريق حين يسير مع أمه فيبتعد عن الحفر.

تفيد الألوان في تطوير مهارات الطفل، فهو يتعلم العد حين تعدين له مكعبات ملونة ويقسمها لمجموعات حسب لونها مما يسهل عليك تعليمه.

وتفيد الألوان في تواصله مع العالم الخارجي، فهو يقول إن الجو مشمس والسماء زرقاء صافية يعني أن الجو ملائم للخروج، كما أنه يصف الضيوف بأن يقول جاءنا رجل طويل القامة أسمر البشرة وهكذا.

كيف يمكن أن يتعلم طفلك الألوان؟

عن طريق الغناء: فالطفل يحب صوت أمه ويجب أن تبحثي عن أغنيات تصف لون الأشياء مع نغمات لطيفة ويستطيع أن يرددها طفلك ويحفظها.

عن طريق الطعام فطبق السلطة هو الطبق الملون في حياة الطفل، وأول صنف يتعرف عليه فهناك الطماطم الحمراء والخيار الأخضر والفلفل الحلو الأصفر، ولو وضعت كل هذا في طبق أزرق فهو سيتعلم الألوان الأساسية بكل سهولة.

عن طريق التلوين لو حتى على الجدار فأنت سوف تقومين بتنظيفه، ولكنه سيشعر بانطباع جميل حين يضع اللون على أي سطح أبيض.

عن طريق المقارنات: فيجب أن يحتوي صندوق لعبه على كرتين بلونين مختلفين، وسيارتين بلونين مختلفين وهكذا.