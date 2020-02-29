وأضاف جهانبور في تصريح ادلى به اليوم السبت لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا"، ان المصابين الجدد الـ 205 بفيروس كورونا كانوا حسب المناطق كالتالي:52 في طهران، 25 في كيلان، 21 في قم، 12 في اصفهان، 12في مازندران، 3 في اردبيل، 8 في البرز، 4 في سمنان، 5 في كردستان، 6 في قزوين،6 في آذربايجان الشرقية، 4 في خوزستان، 22 في كلستان،6 في قزوین و17 كيلان و18 محافظة المركزية ( اراك وساوه) و1 في خراسان الجنوبية و1 في ايلام و8 في فارس و1 في سيستان وبلوشستان و4 في يزد توفي 9 منهم.

وقال جهانبور ان المزاعم التي تنشر في الاعلام الاجنبي لا صحة لها وما تقدمه وزارة الصحة كاحصائيات نهائية يتم استنتاجها حسب احدث النتائج المختبرية والفرق الوحيد مع الاختبارات الاولية هو انه في بعض الحالات قد يكون الاختبار الاول برفقة بعض مؤشرات للاصابة وتبدا الاجراءات اللازمة في المستشفيات ولكن هذه الاحصاءات لن تكون رسمية مادام لاتصبح حاسمة مع الاختبارات النهائية.

ودعا رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية المواطنين الى المكوث في منازلهم، والحد من الزيارات فيما بينهم، والامتناع عن الرحلات غير الضروررية، والغاء الاجتماعات والتجمعات الكبيرة في البلاد، اضافة الى الالتزام برعاية مبادئ الصحة والسلامة الشخصية.

وكان قد اعلن جهانبور في تصريح له أمس الخميس لوكالة إرنا، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة اثر فيروس كورونا في البلاد الى 34 والمصابين 388 أشخاص.