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رقم الخبر: 277256 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:48 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى43

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى43

اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور ان الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ 205حالات جديدة ليبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد593 أشخاص، تعافى123 منهم في الأيام الماضية وتوفي 43 آخرون.
وأضاف جهانبور في تصريح ادلى به اليوم السبت لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا"، ان المصابين الجدد الـ 205 بفيروس كورونا كانوا حسب المناطق كالتالي:52 في طهران، 25 في كيلان، 21 في قم، 12 في اصفهان،  12في مازندران، 3 في اردبيل، 8 في البرز، 4 في سمنان، 5 في كردستان، 6 في قزوين،6 في آذربايجان الشرقية، 4 في خوزستان، 22 في كلستان،6 في قزوین و17 كيلان و18 محافظة المركزية ( اراك وساوه) و1 في خراسان الجنوبية و1 في ايلام و8 في فارس و1 في سيستان وبلوشستان و4 في يزد  توفي 9 منهم.
وقال جهانبور ان المزاعم التي تنشر في الاعلام الاجنبي لا صحة لها وما تقدمه وزارة الصحة كاحصائيات نهائية يتم استنتاجها حسب احدث النتائج المختبرية والفرق الوحيد مع الاختبارات الاولية هو انه في بعض الحالات قد يكون الاختبار الاول برفقة بعض مؤشرات للاصابة وتبدا الاجراءات اللازمة في المستشفيات ولكن هذه الاحصاءات لن تكون رسمية مادام لاتصبح حاسمة مع الاختبارات النهائية.
ودعا رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية المواطنين الى المكوث في منازلهم، والحد من الزيارات فيما بينهم، والامتناع عن الرحلات غير الضروررية، والغاء الاجتماعات والتجمعات الكبيرة في البلاد، اضافة الى الالتزام برعاية مبادئ الصحة والسلامة الشخصية.
وكان قد اعلن جهانبور في تصريح له أمس الخميس لوكالة إرنا، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة اثر فيروس كورونا في البلاد الى 34 والمصابين 388 أشخاص.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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