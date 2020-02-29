جهود القطاع الطبي في مكافحة فيروس كورونا يبذل كوادر القطاع الطبي بالجمهورية الاسلامية من أطباء وممرضين جهودا كبيرة في المستشفيات و في سيارات الاسعاف لمكافحة فيروس كورونا.