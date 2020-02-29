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رقم الخبر: 277254 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:12 الاقسام: الوسائط المتعددة  
جهود القطاع الطبي في مكافحة فيروس كورونا

جهود القطاع الطبي في مكافحة فيروس كورونا

يبذل كوادر القطاع الطبي بالجمهورية الاسلامية من أطباء وممرضين جهودا كبيرة في المستشفيات و في سيارات الاسعاف لمكافحة فيروس كورونا.
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
جهود القطاع الطبي في مكافحة كوروناجهود القطاع الطبي في مكافحة كورونا
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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