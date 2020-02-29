ذكرت قناة إسرائيلية، أنه يتوجب على 4500 "إسرائيلي" الخضوع للعزل الصحي في منازلهم بسبب "كورونا"، فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 7 أشخاص.

وسبق أن أعلن كيان الاحتلال عن وجود 5 إصابات، قبل أن يرتفع العدد إلى 7 بحسب إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة الماضية.

وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية، فإن الإصابتين الجديدتين وصفت حالتهما بـ"الطفيفة"، أما الخمسة الآخرون فيحملون الفيروس، وتم وضعهم جميعا في حجر صحي في مستشفى شيبا بـ "تل شومير".

وأوضحت أن ثلاثة من المصابين كانوا قد زاروا إيطاليا، وتبين أن أحدهم نقل العدوى إلى زوجته.

والخميس، قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، حظر دخول الأجانب من إيطاليا إلى الكيان ، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.