  • السبت ٥ رجب ١٤٤١
  • السبت , فبراير 29, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277253 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 14:10 الاقسام: عربيات  
4500 صهيوني في العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا

4500 صهيوني في العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا

ذكرت قناة إسرائيلية، أنه يتوجب على 4500 "إسرائيلي" الخضوع للعزل الصحي في منازلهم بسبب "كورونا"، فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 7 أشخاص.
وسبق أن أعلن كيان الاحتلال عن وجود 5 إصابات، قبل أن يرتفع العدد إلى 7 بحسب إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة الماضية.
وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية، فإن الإصابتين الجديدتين وصفت حالتهما بـ"الطفيفة"، أما الخمسة الآخرون فيحملون الفيروس، وتم وضعهم جميعا في حجر صحي في مستشفى شيبا بـ "تل شومير".
وأوضحت أن ثلاثة من المصابين كانوا قد زاروا إيطاليا، وتبين أن أحدهم نقل العدوى إلى زوجته.
والخميس، قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، حظر دخول الأجانب من إيطاليا إلى الكيان ، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0671 sec