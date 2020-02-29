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رقم الخبر: 277251 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 13:19 الاقسام: محليات  
الخارجية الإيرانية تدعو المواطنين إلى عدم السفر لكوريا الجنوبية

الخارجية الإيرانية تدعو المواطنين إلى عدم السفر لكوريا الجنوبية

دعت وزارة الخارجية، المواطنين الإيرانيين إلى الامتناع عن السفر إلى كوريا الجنوبية بعد انتشار فيروس كورونا في هذا البلد.
وفي دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية، أوصت وزارة الخارجية، المواطنين إلى الامتناع عن السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب انتشار الفايروس على نطاق واسع في هذا البلد.
كما دعت المواطنين الذين عادوا من كوريا الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين، الى اتخاذ الاحتياطات المناسبة والعمل بإرشادات وزارة الصحة.
واضافت الخارجية الايرانية: إن على الإيرانيين غير القادرين على مغادرة كوريا الجنوبية ان يتقيدوا بالضوابط الصحية والالتزام بكل مايجنبهم الاصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت كوريا الجنوبية في اخر احصائية اليوم عن إصابة الفين و931 شخصا بالفيروس.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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