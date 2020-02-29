أعلن مساعد شؤون الابحاث والتصاميم بمجموعة ايران خودرو لصناعة السيارات، عن طرح 9 موديلات جديدة في الاسواق في غضون السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح "كيانوش بورمجيب" في مؤتمر صحافي اليوم السبت، أنه سيتم طرح 5 طرازات جديدة من سيارات "رانا بلس" و"سورن بلس" و"سمند" و"دنا بلاس اتوماتيك" "وبيجو 207 بانوراما" في السنة الايرانية القادمة (تبدأ 21 مارس/آذار 2020).

ولفت الى أن أربعة موديلات أخرى ستطرح للسوق بدءا من يناير/كانون الثاني 2021 حتى 2022.

وأكد أن الاجراءات التطويرية المتبعة من قبل "ايران خودرو" أدت للحفاظ على انتعاشة الانتاج ومواجهة الحظر المفروض على قطاع صناعة السيارات في البلاد، مشددا على أن تطوير المنتجات يقترن بترقية الجودة والمعايير والالتزامات القانونية.