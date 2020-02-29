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رقم الخبر: 277241
تاريخ النشر: شباط 29, 2020
الوقت: 13:11
الاقسام: منوعات
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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