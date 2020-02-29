تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطالب صيني مقيم في لبنان يُدعى أمير يتحدث عن معاملة سيئة يلقاها بسبب فيروس كورونا والذي انتشر بداية في بلده الصين.

ويقول أمير، وفقا لموقع "تيرس إنفو" الذي أورد الخبر، إنه جاء إلى لبنان قبل نحو ستة أشهر أي قبل انتشار كورونا، والتحق ب‍الجامعة الوطنية، معبرا عن سعادته في الإقامة ب‍لبنان لحين ظهور كورونا.

وأضاف أن أحواله تبدلت وأصبح غير مرحب به "فالناس يخافون مني ويبتعدون عني ويشتمونني وينادونني باسم كورونا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت الخميس، تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبرياً مصابة ب‍فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن لبنان كان أكد، الأربعاء، رصد ثاني حالة إصابة ب‍كورونا في البلاد، وقال إن المريضة وضعت في الحجر الصحي .

إلى ذلك أوضحت وزارة الصحة في بيان أن أعراض المرض بدأت تظهر على المرأة يوم الاثنين بعد وصولها الأسبوع الماضي على متن الرحلة ذاتها التي كانت عليها حالة الإصابة الأولى في البلاد.

وقال وزير الصحة، حمد حسن، إن طائرة الحالتين كانت تقل 150 راكباً، وإن أي شخص ستظهر عليه الأعراض سيجري فحصه ووضعه في الحجر الصحي.