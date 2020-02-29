معركة قانونية بين حاكم دبي وزوجته السابقة قضت محكمة الاستئناف في لندن، امس الاول الجمعة، بأن الحُكمين اللذين صدرا في معركة قانونية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، بشأن الوصاية على طفليهما، لابد أن ينشرا علنا.