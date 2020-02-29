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|رقم الخبر: 277239
|تاريخ النشر: شباط 29, 2020
|الوقت: 13:11
|الاقسام: منوعات
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معركة قانونية بين حاكم دبي وزوجته السابقة
قضت محكمة الاستئناف في لندن، امس الاول الجمعة، بأن الحُكمين اللذين صدرا في معركة قانونية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، بشأن الوصاية على طفليهما، لابد أن ينشرا علنا.
وبحسب وكالة "رويترز" قال الشيخ محمد إن الحُكمين اللذين أصدرهما آندرو ماكفارلين رئيس محكمة الأسرة معيبة قانونيا وينبغي عدم نشرها.
واتفق قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة على أن الحُكمين اللذين أصدرهما ماكفارلين ينبغي عدم نشرهما في الوقت الراهن، قائلين إن الشيخ محمد قد يتقدم بطلب للطعن أمام المحكمة العليا.
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