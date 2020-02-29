تحدث طبيب الأمراض النفسية الروسي، أندريه كوروباتوف، لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" عن تجارب يجريها مختبره على القرود تهدف إلى تشكيل ذكاء بشري لديها.

وقال إن العلم قادر على تخليص الإنسان من الأمراض الوراثية. إلا أن القيود القانونية التي تفرض على التدخل في جينوم الإنسان تمنع العلماء من التقدم في هذا المجال.

وشدد الباحث على ضرورة إدخال تعديلات في القوانين على مستوى الدولة. وقال: "في حال إدخال تلك التعديلات سيشهد المجتمع تقدما كبيرا في البحوث الطبية والتكنولوجيات الوراثية، الأمر الذي سيسمح بمساعدة البشر في التخلص من الأمراض الوراثية".

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من القيود القانونية التي تمنع العلماء من إدخال تعديلات في جينوم الإنسان.

وأعاد، كورباتوف، إلى الأذهان أن العالم البريطاني الراحل، ستيفن هوكينغ، تنبأ في بحثه العلمي الأخير بقدوم عصر الإنسان الذي يمتلك قدرات ذهنية خارقة. ويصبح هذا الأمر ممكن بفضل تطوير الهندسة الوراثية التي بوسعها خلق مثل هذا الإنسان في مرحلة تشكل جينومه.

وقال إن القوانين السارية المفعول حاليا تحظر إجراء تلك التجارب على البشر. لكن العلماء الصينيين يجرون تجارب على القرود ويضيفون جينات مسؤولة عن وظائف ذكاء الإنسان إلى جينوم القرد، ما يؤدي إلى زيادة قدرته الذهنية مقارنة بقرود أخرى.