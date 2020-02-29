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رقم الخبر: 277235 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 13:10 الاقسام: منوعات  
إصطحاب ممثل أمريكي لحماره الى مكتبه يثير السخرية

إصطحاب ممثل أمريكي لحماره الى مكتبه يثير السخرية

اقتنى الممثل الأمريكي المخضرم أرنولد شوارزنيغر حمارا، وأخذ يصطحبه إلى المكتب.

وقام الممثل، بنشر شريط فيديو ظهر فيه برفقة الحيوان، في حسابه الخاص على Instagram. ما اثار سخرية البعض.

وفي الفيديو، من الممكن رؤية كيف يدخل الفنان المعروف مع الحمار الصغير وإلى جانبه حصان قزم من نوع "بوني". وفي التعليق كتب أرنولد شوارزنيغر: "هذه المرة أحضرت لولو معي".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن الحصان القزم، هو أيضا من أملاك الممثل المعروف. وقد ظهر في شرائط فيديو سابقة وهو يرافقه إلى المكتب الذي تعود ملكيته إلى مستوصف pet-friendly.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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