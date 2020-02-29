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رقم الخبر: 277232 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 12:17 الاقسام: محليات  
مسؤول ايراني يتعافى بعد إصابته بفيروس كورونا

مسؤول ايراني يتعافى بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن بيان اصدرته العلاقات العامة بمجمع تشخيص مصلحة النظام ، ان "سيد محمد مير محمدي" عضو المجمع يتعافى وتتحسن حالته الصحية بعد اصابته بفيروس كورونا.

ونفى البيان ان يكون عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام قد اصيب بغيبوبة ، مشيرا الى أن الأوكسجين في الدم يتزايد.
يذكر ان والدة "مير محمدي" وشقيقة المرجع الديني شبيري زنجاني قد توفيت اثر اصابتها بفيروس كورونا.

 
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