أعلن بيان اصدرته العلاقات العامة بمجمع تشخيص مصلحة النظام ، ان "سيد محمد مير محمدي" عضو المجمع يتعافى وتتحسن حالته الصحية بعد اصابته بفيروس كورونا.

ونفى البيان ان يكون عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام قد اصيب بغيبوبة ، مشيرا الى أن الأوكسجين في الدم يتزايد.

يذكر ان والدة "مير محمدي" وشقيقة المرجع الديني شبيري زنجاني قد توفيت اثر اصابتها بفيروس كورونا.