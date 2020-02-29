وحضر الاجتماع سفير الجمهورية الاسلامية في باكستان "سید محمد علی حسینی" ووفد تجاري من غرفة تجارة طهران الي جانب نظرائهم الباكستانيين حيث بحث الجانبان سبل تنمية التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين و ايجاد سبل لانشاء قنوات مصرفية بينهما .

ووصف حسيني الاجتماع التجاري بأنه مهما لتسريع والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصة في مجال القطاع الخاص .

واعرب حسيني عن دعم سفارة الجمهورية الاسلامية لجميع الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وباكستان وتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الشأن.مطالبا بتطوير المجال السياحي بين البلدين.

كما اشار الى مشاريع الطاقة بين البلدين ومنها مد خط انبوب نقل الغاز الايراني لباكستان وكذلك تصدير الكهرباء وقال ان ايران مستعدة لتلبية احتياجات باكستان من الطاقة .

من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة لاهور " عرفان شيخ" على ضرورة معالجة المشاكل التي تواجهها العلاقات التجارية الثنائية ومنها التبادل المالي والمصرفي مرحبا بتأسيس فروع لمصارف ايرانية في باكستان.

واشار عرفان شيخ الى التعاون التجاري بين البلدين في اطار اتفاقية التجارة الترجيحية مشددا على ضرورة مكافحة التهريب لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين ايران وباكستان .