اعلن سفير جمهورية الصين الشعبية " جانغ هوا" في ايران عن وصول فريق طبي اخصائي مع شحنة من المساعدات الى طهران.

قال جانغ هوا اليوم السبت في تغريدة على حسابه الخاص علی تويتر " ان فريق من الاطباء الاخصائين مع شحنة من المساعدات الصينية وصل الى طهران".

وكان سفير الصين قد اعلن في تغريدة له يوم امس الجمعة عن وصول اول شحنة مساعدات صينية الى ايران وسيتم ارسال المزيد.وقال : ايران كوني قوية.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف مساء امس الجمعة، اكد فيه عزيمة بلاده الراسخة لدعم إيران في مكافحة كورونا.

ووصف وانغ يي الصين وإيران بأنهما شريكان ستراتيجيان يقفان دوما الى جانب بعضهما الآخر ويدعم كل منهما الآخر في الظروف الصعبة، وتابع انه عندما تفشى فيروس كورونا (COVID-19) في الصين، كانت إيران الدولة الأولى التي اعربت عن تعاطفها معها وجسدت على الارض معنى الصداقة الحقيقية

واواصر التضامن الوثيقة بين البلدين والشعبين التي لن تنساها الصين ابدا.

واعرب وزير الخارجية الصيني خلال مباحثاته الهاتفية مع ظريف عن اسفه لتفشي هذا المرض في ايران وتعاطفه مع الجمهورية الاسلامية حكومة وشعبا كما أعرب عن استعداد بلاده لارسال المزيد من المساعدات الخاصة ونقل تجاربها في مكافحة كورونا والتعاون العملي مع ايران.

الى ذلك اشاد ظريف بالدعم التقني والتخصصي من قبل الصين واعتبر تفشي كورونا بانه قضية عالمية وان مواجهته تستلزم تعاون وتضامن جميع الدول بعيدا عن اي تسييس مرحبا بتعاون الباحثين والخبراء في البلدين لانجاز الابحاث العلمية المشتركة من اجل اجتثاث هذا الوباء.