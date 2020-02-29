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رقم الخبر: 277222 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 09:10 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: قواتنا المسلحة تمتلك طاقات جيدة لمواجهة فيروس كورونا

وزير الدفاع: قواتنا المسلحة تمتلك طاقات جيدة لمواجهة فيروس كورونا

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي بان القوات المسلحة تمتلك طاقات جيدة لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة فيروس كورونا قال العميد حاتمي، ان القوات المسلحة جاهزة لتعبئة الامكانيات والاسراع لمساعدة المواطنين ان اقتضت الحاجة في اي نقطة من البلاد.
واعتبر انتاج ملابس الضغط الايجابي والحمالات الخاصة بنقل مرضى فيروس كورونا والمختبرات الحيوية المتنقلة والاسرّة وسيارات الاسعاف العازلة، من الامكانيات المتطورة لمجموعة الصناعات الدفاعية وقال، ان هذه الطاقات يمكننا وضعها تحت تصرف المجموعة الطبية عند الحاجة.
واوضح بان العدة الطبية (كيت) لتشخيص فيروس كورونا سيتم انتاجه على نطاق واسع خلال الايام القادمة وقال، ان القوات المسلحة تحظى ايضا بامكانيات ممتازة في مجال نشر المستشفيات المتنقلة في اي نقطة في البلاد في اقصر فترة زمنية ممكنة.
واشار الى الكوادر الطبية للقوات المسلحة وقال، ان طلبة العلوم الطبية والتمريض في جامعات العلوم الطبية التابعة للجيش والحرس الثوري على استعداد كذلك لتقديم المساعدة للقطاعات الطبية في البلاد.

 
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