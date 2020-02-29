وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الجمعة: ان الاطباء يقولون بان كورونا يصبح قاتلا حينما يترافق مع الامراض التحتية. الحظر هو المرض التحتي الذي يجعل كورونا اكثر مقتا وفتكا.

واضاف: ان الولايات المتحدة الاميركية بفرضها الحظر والضغوط القصوى والدق على طبل التخويف من ايران (ايرانوفوبيا)، هي المسؤولة المباشرة عن موت ومعاناة وآلام الضحايا الايرانيين لفيروس كورونا.