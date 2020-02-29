|رقم الخبر: 277221
|تاريخ النشر: شباط 29, 2020
|الوقت: 09:07
|الاقسام: محليات
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مستشار رئيس الجمهورية: الحظر الأميركي يجعل فيروس كورونا أكثر مقتاً وفتكاً
أكد مستشار رئيس الجمهورية رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية حسام الدين آشنا بان الحظر الاميركي يجعل فيروس كورونا اكثر مقتا وفتكا.
وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الجمعة: ان الاطباء يقولون بان كورونا يصبح قاتلا حينما يترافق مع الامراض التحتية. الحظر هو المرض التحتي الذي يجعل كورونا اكثر مقتا وفتكا.
واضاف: ان الولايات المتحدة الاميركية بفرضها الحظر والضغوط القصوى والدق على طبل التخويف من ايران (ايرانوفوبيا)، هي المسؤولة المباشرة عن موت ومعاناة وآلام الضحايا الايرانيين لفيروس كورونا.
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