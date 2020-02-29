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رقم الخبر: 277219 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 09:04 الاقسام: محليات  
ربيعي: وزارة الدفاع تمكنت من تصنيع عدة تشخيص فيروس كورونا

ربيعي: وزارة الدفاع تمكنت من تصنيع عدة تشخيص فيروس كورونا

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تمكنت من تصنيع العدة الطبية (كيت) الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، لافتا الى ان معهد "باستور" بطهران اكد صحة اداء هذه العدة.

واشار ربيعي في تصريحه الى اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا صباح الجمعة وقال ان الانجازات على صعيد مكافحة فيروس كورونا ستزداد خلال الاسابيع المقبلة وقد اثمرت جهود القوات المسلحة عن انتاج عدة تشخيص كورونا بشكل قطعي وان معهد "باستور" اكد صحة اداء هذه العدة المنتجة وطنيا بعد اجراء الاختبارات اللازمة عليها ومقارنتها بنظيراتها الاجنبية .
وقال، انه تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات اللازمة لتوفير اسرة ومستشفيات ميدانية في المناطق المعرضة لتفشي فيروس كورونا.
واشار المتحدث باسم الحكومة الى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا من اجل تعقيم بعض المدن وقال ان وزارة الدفاع ستقوم بهذا الامر وسيجري تعقيم مناطق من محافظات طهران وقم وجيلان .

 
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