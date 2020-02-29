وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية اليوم الجمعة، ان الوزارة أكدت خلال البيان مواصلة جهودها لعقد قمة أستانا في ظل الأوضاع الحساسة الراهنة، مشيرة إلى القرار السابق لقادة عملية أستانا بشأن عقد هذه القمة التالية في ايران.

واعربت عن اعتقادها بأن هذه القمة تشكل خطوة فاعلة في سياق استمرار الاتفاقات السابقة بشأن مكافحة الارهاب، وتجنب الحاق أي ضرر بالمدنيين، والتسوية السياسية للخلافات.

وتابع البيان، ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين الاجراءات المتخذة من قبل أطراف أخرى لتقويض عملية أستانا، وخاصة الولايات المتحدة الاميركية، والتي تعمل دوما وبصورة غير مسؤولة، على اثارة التوترات في المنطقة، حيث اعلنت ان هدفها من التواجد في سوريا هو نهب الثروات النفطية في هذا البلد، وان ايران لا تزال على اتصال وثيق مع شركائها في عملية أستانا، وستواصل مساعيها من اجل انهاء الاجواء المتوترة الراهنة.