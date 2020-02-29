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رقم الخبر: 277215 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 20:06 الاقسام: محليات  
السفارة الروسية في طهران تعلق خدماتها القنصلية مؤقتاً
بسبب انتشار فيروس كورونا؛

السفارة الروسية في طهران تعلق خدماتها القنصلية مؤقتاً

أعلنت السفارة الروسية في طهران عن تعليق خدماتها القنصلية للإيرانيين حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران.

أعلنت السفارة الروسية في طهران عن تعليق خدماتها القنصلية للإيرانيين حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران.
وافادت السفارة الروسية في إيران، ان القسم القنصلي في السفارة وبناء على مرسوم الحكومة الروسية المؤرخ 27 فبراير 2020 (حسب التوقيت المحلي في روسيا) توقف مؤقتا عن قبول المستندات ومعالجة وإصدار التأشيرات الدراسية، والسياحية، والعمل، والعبور للمواطنين الإيرانيين.
واعلنت السفارة الروسية كذلك عن تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني الجمهورية الإسلامية الايرانية وتأشيرات الشحن للرعايا الأجانب وعديمي الجنسية (الروسية) الذين يتواجدون حاليا أو يقيمون في أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية.
ومع ذلك، سيستمر حسب المعتاد وفقا للحكومة الروسية إصدار التأشيرات للاغراض التجارية، وتقديم المساعدات الإنسانية، والخدمية والدبلوماسية.
وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا في إيران، أغلقت عدد من الدول بما فيها تركيا والعراق والهند وبعض دول الخليج الفارسي وكذلك روسيا حدودها مع إيران.
وكانت قد أعلنت روسيا أمس الخميس بأنها ستوقف رحلاتها الجوية إلى ومن إيران بسبب تفشي هذا الفيروس.

 
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