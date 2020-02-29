  • السبت ٥ رجب ١٤٤١
  • السبت , فبراير 29, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277214 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 20:03 الاقسام: محليات  
الصين تؤكد دعمها لإيران في مكافحة كورونا

الصين تؤكد دعمها لإيران في مكافحة كورونا

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الجمعة، اكد فيه عزيمة بلاده الراسخة لدعم إيران في مكافحة كورونا.

ووصف وانغ يي الصين وإيران بأنهما شريكان ستراتيجيان يقفان دوما الى جانب بعضهما الآخر ويدعم كل منهما الآخر في الظروف الصعبة، وتابع انه عندما تفشى فيروس كورونا (COVID-19) في الصين، كانت إيران الدولة الأولى التي اعربت عن تعاطفها معها وجسدت على الارض معنى الصداقة الحقيقية واواصر التضامن الوثيقة بين البلدين والشعبين التي لن تنساها الصين ابدا.
واعرب وزير الخارجية الصيني خلال مباحثاته الهاتفية مع ظريف عن اسفه لتفشي هذا المرض في ايران وتعاطفه مع الجمهورية الاسلامية حكومة وشعبا واستعداد بلاده لارسال المزيد من المساعدات الخاصة ونقل تجاربها واساليبها المطورة في مكافحة كورونا والتعاون العملي مع ايران.
الى ذلك اشاد ظريف بالدعم التقني والتخصصي من قبل الصين واعتبر تفشي كورونا بانه قضية عالمية وان مواجهته تستلزم تعاون وتضامن جميع الدول بعيدا عن اي تسييس مرحبا بتعاون الباحثين والخبراء في البلدين لانجاز الابحاث العلمية المشتركة من اجل اجتثاث هذا الوباء.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0597 sec