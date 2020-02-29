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رقم الخبر: 277213 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 20:01 الاقسام: محليات  
مجلس الشورى الإسلامي يتوقف عن العمل حتى إشعار آخر
بسبب انتشار فيروس كورونا؛

مجلس الشورى الإسلامي يتوقف عن العمل حتى إشعار آخر

أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي اسد الله عباسي عن توقف مجلس الشورى الاسلامي عن العمل حتى اشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الجمعة، اضاف عباسي ان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" بعث رسالة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي قدم خلالها توصياته بشأن توقيف عمل المجلس بسبب انتشار فيروس كورونا، وعلى هذا الاساس، تقرر توقف المجلس عن العمل حتى اشعار آخر.
وارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد حسب آخر الاحصائيات ليبلغ اجمالي الاصابات 388 أشخاص، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.

 
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