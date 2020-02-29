جاء النصّ الكامل لتصريحات قائد الثورة الإسلامية كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم. أرغب في تقديم الشكر من أعماق القلب للأطبّاء والممرّضين ومجموعة الأطبّاء العاملين على مواجهة هذا المرض الأخير الذي برز في البلاد. كما أشكر وزارة الصحّة والفئات العاملة مع وزير الصحّة لأجل ما يبذلونه من جهود. لقد نظّمت هذا اللقاء اليوم لأجل توجيه الشكر بحضور رئيس أكاديميّة العلوم الطبيّة المحترم السيّد الدكتور مرندي. كان بودّي أن أقدّم شكري القلبي هذا لكلّ الإخوة والأخوات الأطبّاء والممرّضين المحترمين والكوادر الطبيّة المعالجة. أسأل الله لكم التوفيق. عملكم ذا قيمة كبيرة. فهو يرفع من قيمة المجتمع الطبّي والتمريضي في المجتمع وقد رفع من قيمته، والأهمّ من هذا كلّه هو الثواب الإلهي حيث سيمنحكم الله الأجر ونأمل أن لا تطول هذه الأعمال المميّزة والمرهقة كثيراً وأن يُجتثّ هذا الفايروس المشؤوم من جذوره سريعاً إن شاء الله. أسأل الله التوفيق لكم جميعاً.

والسلام عليكم ورحمة الله.