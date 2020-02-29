أعلنت السلطات الليبية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، صباح الجمعة، تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار لحين إشعار آخر.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تعليق الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر وإخلاء الصالة من المسافرين".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إجراءات الطوارئ التي أعلنت في المطار، جاءت بعد تعرضه لقصف من قبل قوات حفتر.

يأتي ذلك بعدما أفاد مصدر عسكري ليبي تابع لقوات حفتر ، باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "محور بوسليم يشهد اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة الآن بين قوات حكومة الوفاق ووحدات قوات الجيش الوطني".

وأشار المصدر إلى أن "قوات حكومة الوفاق تقوم باستهداف مواقع للجيش الوطني بقذائف الهاون منذ ساعات الصباح الاولى وحتى المساء".

في السياق قتل 10 من جنود أتراك على الأقل في قصف لقوات شرق ليبيا استهدف قاعدة معيتيقة شرق العاصمة طرابلس.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بقوات خليفة حفتر قوله الخميس: إن “مصادرنا تشير لمقتل 10 جنود أتراك على الأقل في ضربة دقيقة إستهدفت مقرا تابعا لهم في قاعدة معيتيقة”.

من جهة أخرى ، قال مسؤول بقسم الإعلام الحربي التابع لقوات حفتر: إن الجيش قصف ليل الثلاثاء الأربعاء بالمدفعية الثقيلة غرفة عمليات ضباط تابعين للنظام التركي بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس بعد ساعات من إسقاطه طائرة مسيرة تركية من طراز “بيرقدار” جنوب العاصمة.

وأكد المصدر وجود الضباط لحظة تعرض الغرفة للقصف مشيرا إلى أن ضباط النظام التركي هم المسؤولون عن تسيير الطائرات من طراز “بيرقدار”.