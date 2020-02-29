أعلن قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، الجمعة، عن الايجاز الأمني لعمليات "قادة النصر" غرب الانبار، مؤكداً أنها أكملت تفتيش وتطهير مناطق مهمة على صعيد مدينة الأنبار.‎

وقال مصلح في تصريح : أن المرحلة الأولى شهدت تفتيش وتطهير مناطق مديسيسة وغابة سلوم جنوب قضاء القائم، وأيضاً تفتيش منطقة الكعرة ومنطقة حميد التركي من قبل اللواء 17، ومحطة التجارب الزراعية من قبل لواء 18 وقرية الشليج ومنطقة بيت عجاج من قبل لواء 19 في الحشد الشعبي.

وأشار قائد العمليات إلى أن العملية مستمرة إلى الان والتقدم مستمر رغم صعوبة المناطق الجغرافية والتضاريس الوعرة التي يستغلها العدو للاختباء والتمويه، مشدداً بالقول "سنفتش كل منطقة ذات تأثير أمني على محافظة الانبار، والعملية مستمرة لحين تحقيق كامل الأهداف".

إلى ذلك ، أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، بمقتل ناشط مدني وشيخ عشيرة في محافظتين جنوبي البلاد.

وقال المصدر لـRT إن مجهولين إغتالوا الموظف التربوي والناشط في الاحتجاجات عبد العظيم سوادي أمام منزله في قضاء غماس بمحافظة الديوانية، مبينا أن آثار طعنات سكاكين ظهرت على جسده.

وعلى صعيد متصل أضاف المصدر أن "شيخ عشائر آل حميد في محافظة ذي قار، قتل مع زوجته طعنا بالسكاكين داخل منزلهما في قضاء قلعة سكر.

وقالت قيادة شرطة محافظة الديوانية في بيان صحفي إن "اغتيال الناشط عبد العظيم سوادي كان بسبب خلافات شخصية مع أحد المواطنين، الذي قام بطعن المجني عليه بواسطة آلة حادة (سكين) مما أدى إلى وفاته، وليس له أي علاقة بمشاركته في الاحتجاجات".

من جانب آخر، أعلن قائم مقام قضاء القائم، غربي الأنبار، أحمد جديان، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" في العراق، الجمعة، إكتمال العمل على إعادة تأهيل خط كهرباء الـ400 في القضاء، غربي البلاد.

وأضاف جديان، سيرنا على الخط المذكور، خط آخر يطلق عليه رقم "132" الذي تم إحالته إلى شركة تركية، ضمن القرض الألماني، والعمل جار عليه حالياً، برفع مخلفات أبراج الطاقة التي دمرها "داعش" عندما إستولى على القائم، في وقت سابق.

ونوه جديان، أن العمل على إعادة تأهيل الخط الناقل للطاقة الكهربائية، سيبدأ من قضاء حديثة، غربي الأنبار، إلى القائم.

ولفت إلى أن العمل متقدم في محطة كهرباء عكاز الغازية، الكائنة في القائم، ومن المحدد أن يستكمل إنجاز إحدى الوحدتين والتي تعطي 125 ميغاواط، نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأكد جديان، أن وحدة 125 ميغاواط، ستدعم قضاء القائم بشكل كامل، وستساهم بتشغيل كافة المشاريع الصناعية، والزراعية في المدينة.

وكشف، قائم مقام قضاء القائم غربي الأنبار، أن عقد إعادة تأهيل محطة كهرباء عكاز الغازية، لشركة "جيل جنرال إليكترك" الأمريكية، والتنفيذ عن طريق شركة عراقية مستخدمةً أجهزة ومواد أمريكية، وبكلفة 82 مليون دولار.

وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد أعلنت في 17 تموز 2019، توقيع عقد تأهيل محطة كهرباء عكاز الغازية، وتأهيل شبكة القائم 400 ك ف، على أن يتم اكمالها خلال سنة واحدة.

وأكدت التخطيط حينها في بيان، أن المحطة سوف توفر طاقة إجمالية قدرها 250 ميغاواط تضاف إلى الشبكة الوطنية لتغذية محافظة الأنبار.

وحررت القوات العراقية، قضاء القائم الحدودي مع سوريا، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، بالكامل في مطلع نوفمبر/تشرين الأول عام 2017، بعد أن كان المعقل الأخطر، والأخير للتنظيم، في الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي إحتل نحو ثلث البلاد في حينها.