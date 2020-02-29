أسقطت المقاومة الفلسطينية صباح الجمعة، طائرة إسرائيلية مسيّرة من سماء قطاع غزة.

وأفادت تقارير قلسطينية بإسقاط المقاومة طائرة "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب إطلاق النار باتجاهها بعد دخولها بوقت قصير سماء شمال قطاع غزة.

من جهة اخرى ، أصيب 40 فلسطينيا، بينهم طفل، الجمعة، برصاص قوات العدو الصهيوني التي اقتحمت جبل العرمة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية أن "40 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق من جراء الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود العدو، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبينهم إصابتان نقلتا الى المشافي إحداها كسور ورضوض والثانية قنبلة غاز في الفخذ، عقب اقتحام جبل العرمة".

في حين، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت طفلا (16 عاما) بعد إصابته برصاصة في الظهر خلال المواجهات التي ما زالت مستمرة، بحسب وفا.

وأشارت إلى أن سلطات العدو أعلنت المنطقة التابعة لأراضي قرية بيتا جنوب نابلس منطقة عسكرية مغلقة حتى مساء الجمعة.

يذكر أن عشرات الفلسطينيين باتوا ليلتهم فوق قمة جبل العرمة، وذلك عقب دعوات من قبل المستوطنين لاستهدافه وإحتلاله.

بموازاة ذلك ، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل ومعظم المساجد في فلسطين المحتلة، ضمن حملة المشاركة في صلاة الفجر العظيم التي انطلقت منذ شهرين، لمواجهة الاعتداءات الصهيونية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، فيما أدى المبعدون عن الأقصى الصلاة على عتبات المسجد، وسط اعتداءات صهيونية على المصلين.

وردد المصلون التكبيرات والتهليلات في أعقاب انتهاء الصلاة والخروج من المسجد الأقصى المبارك.

وأبعدت قوات العدو الشاب المبعد عن الأقصى نظام أبو رموز عن منطقة باب حطة، فأدى الصلاة في طريق المجاهدين "بين بابي حطة والأسباط ".

في سياق آخر، دعت سلطات العدو الإسرائيلي المستوطنين إلى التعاون مع إجراءات جديدة، بعضها لم يسبق لها مثيل، يجري تنفيذها للمساهمة في إبطاء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد التأكد من إصابة صهيوني واحد خارج الحجر.

وقال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إن "صحة مواطنينا تتصدر أولوياتنا، لقد اتخذنا إجراءات لم نشهد لها مثيل في دول العالم الأخرى، إذ كنّا أول من بادر إلى عدم استقبال الرحلات الجوية المنطلقة من دول انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع وملموس"، داعيا المستوطنين إلى "الالتزام بالتعليمات والتعاون مع السلطات وعدم الانجرار وراء الخوف المبالغ فيه".

هذا ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية الإسرائيليين إلى التفكير بجدية في الامتناع عن السفر إلى الخارج.

بدوره، أضاف وزير الداخلية الصهيوني أريه درعي الخميس، إيطاليا إلى قائمة الدول التي يُمنع سكانها من الدخول إلى الأراضي المحتلة، أو الذين يواجهون قيودًا كبيرة على السفر.

وتشمل الدول الأخرى الصين وتايلاند وسنغافورة وهونغ كونغ وماكاو وكوريا الجنوبية واليابان، كما يجبر المسؤولون جميع الإسرائيليين الذين كانوا في هذه المناطق مؤخرًا على الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وحتى الآن، هناك ما لا يقل عن 1700 اسرائيلي في الحجر الصحي، دخلوا بعد اتصالهم بمجموعة من السياح الكوريين الجنوبيين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد عودتهم إلى ديارهم في وقت سابق من هذا الشهر.

*إيهود أولمرت يفتح النار على نتنياهو

قال رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت إنه "مقتنع" بأن اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو سيخسر في انتخابات الكنيست يوم الاثنين (بعد غد ) ، وسيشكل تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس حكومة أقلية بمساعدة "القائمة المشتركة" تستمر لبضعة أشهر وتسمح بإطاحة حكم نتنياهو.

وفي كلمة له الخميس أمام مؤتمر "معاريف للأعمال 2030"، رأى أولمرت أن "عهد نتنياهو انتهى فعليًا قبل عام"، وتابع إنه "رئيس وزراء مؤقت، إنه رئيس حكومة تصريف أعمال، انه رئيس وزراء يتصرف بموجب القانون الذي ينص على أنه إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، يستمر في منصبه، إنه لا يعمل على أساس الأغلبية البرلمانية ولن يتمتع بهذه الأغلبية بعد الانتخابات".

وفي حديثه عن إمكانية تشكيل زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس لحكومة، صرّح أولمرت: "لا أعرف، أعتقد أن هناك فرصة لتشكيل حكومة أقلية، والتي يجب أن تصل في نهاية المطاف إلى نهاية انتخابات 2020، لكنها ستكون في وضع سياسي مختلف تمامًا. في المرحلة الأولى، ستكون هناك قيادة جديدة في حزب الليكود"، وأردف: "نتنياهو كاذب، إنه يضر بمصالح "إسرائيل".. معظم الناس لا يحبونه، لذلك لا يمكنه تشكيل حكومة".

*بينيت يحاول جذب ناخبيه اليمينيين بإعلان بناء مستوطنات جديدة

إلى ذلك ، قبل أيام على انطلاق انتخابات ستحدد المستقبل السياسي لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، أصدرت سلطات الإحتلال قرارا ببناء نحو 1800 مسكن جديد في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن "لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية في "يهودا والسامرة" (الإسم الذي استحدثته حكومة العدو لـ"الضفة الغربية"، منحت الضوء الأخضر لبناء 1776 وحدة، بينها 620 في مستوطنة "عيليه"، و534 في "شيلو/شفوت راحيل".

وأشار وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينيت إلى أن الحكومة "صادقت على إقامة العديد من الوحدات السكنية في المستوطنات اليوم، وسنواصل فعل ذلك في المستقبل"، مضيفا : "نحن لا ننتظر، نحن نفعل.. لن نعطي سنتيمترًا واحدًا من أرض "إسرائيل" للعرب، ولكن من أجل ذلك، يجب بناء مساكن"، على حد تعبيره.

من جهته، زعم رئيس مجلس "يشع" دافيد الحياني أن "هذا القرار يعزز الحضور الإسرائيلي في الضفة الغربية ونحن سعداء بذلك"، وقال إن "الإثنين سنذهب للتصويت، وننتظر من الحكومة المنتخبة، أن تستمر في تطوير المستوطنات، كما هو الحال حالياً".

*جيش العدو ينهي مناورات عسكرية استمرت أسبوعين شمال فلسطين المحتلة

أنهى جيش العدو الصهيوني، الخميس، مناورات عسكرية استمرت نحو أسبوعين في شمال فلسطين المحتلة، وذلك في إطار الاستعدادات لأي معركة مقبلة مع لبنان وسوريا.

وقال المتحدث باسم جيش العدو، مساء الخميس: "انتهت اليوم ( الخميس ) مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية قوات الفرقة 36 للقتال على الجبهة الشمالية"، على حد وصفه.

وأضاف في بيان له، أن تلك التدريبات شملت تدريبات للواء المدرعات 7 ولواء جولاني في هضبة الجولان المحتل، وذلك "لرفع جهوزية الجيش".

يشار إلى أن جيش العدو أعلن قبل أسبوعين عن انطلاق مناورات عسكرية برية في شمال فلسطين المحتلة، في حين يهدد القادة الصهاينة من حين لآخر بشن عدوان على لبنان وسوريا، زاعمين أن المعركة المقبلة ستكون قاسية ومدمرة على الطرفين.

*عشرات الفلسطينيين يتظاهرون في نابلس رفضا لأطماع الصهاينة

تجمع عشرات المواطنين الفلسطينيين، ليل الخميس، في تظاهرة غاضبة بمدينة نابلس، بعد محاولات من المستوطنين للسيطرة على منطقة قمة الجبل بالمدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، باعتصام أهالي بلدة بيتا في قمة الجبل، التي تضم موقعًا أثريًا، ما يدفع أطماع المستوطنين للاستيلاء عليه، في حين يواجه الفلسطينيين تلك المحاولات بالاعتصامات والمظاهرات الرافضة، وسط إشعال النيران.

ودعا أهالي البلدة لإقامة صلاة الجمعة فوق قمة الجبل، فيما نصبت بلدية بيتا سارية علم بطول 22 مترا فوق القمة، كخطوات عملية للتصدي لمخططات العدو السلطوية.

وتتواصل الأطماع الصهيونية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية والأماكن الاثرية المهمة التي تثبت أحقية الفلسطينيين بأرضهم، إلى جانب أنها تفند رواية كيان العدو الكاذبة.