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رقم الخبر: 277205 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 19:57 الاقسام: عربيات  
القيادة المركزية الأميركية تحذر قواتها من مغادرة أماكنها في السعودية

القيادة المركزية الأميركية تحذر قواتها من مغادرة أماكنها في السعودية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اتخاذها إجراءات لمنع انتشار فيروس "كورونا" وتقليل مخاطره على الجنود العاملين لديها.

وحذّرت القيادة الأميركية في بيان، قواتها من "مغادرة أماكنها في الأراضي السعودية كافة حتى إشعار آخر".

وقالت إن "كل الرحلات المقررة إلى مقر القيادة المركزية وإجازات الجنود تم تعليقها"، مشيرةً إلى أن "الجنود الملحقين بمنطقة الرياض لن يستطيعوا الحصول على تصريح للمغادرة والذهاب إلى الإمارات أو جدة خلال عطلة الأسبوع".

بالتزامن مع ذلك، أمرت البحرية الأميركية جميع قطعها البحرية التي زارت بلدان المحيط الهادئ والدول التي يهددها خطر فيروس كورونا بدرجة متوسطة ​​أو كبيرة، بالبقاء في حالة حجر صحي في البحر لمدة 14 يوماً على الأقل قبل الرسو في أي ميناء آخر، للتأكد من سلامة الجنود من الفيروس.

 

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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