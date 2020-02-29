وحذّرت القيادة الأميركية في بيان، قواتها من "مغادرة أماكنها في الأراضي السعودية كافة حتى إشعار آخر".

وقالت إن "كل الرحلات المقررة إلى مقر القيادة المركزية وإجازات الجنود تم تعليقها"، مشيرةً إلى أن "الجنود الملحقين بمنطقة الرياض لن يستطيعوا الحصول على تصريح للمغادرة والذهاب إلى الإمارات أو جدة خلال عطلة الأسبوع".

بالتزامن مع ذلك، أمرت البحرية الأميركية جميع قطعها البحرية التي زارت بلدان المحيط الهادئ والدول التي يهددها خطر فيروس كورونا بدرجة متوسطة ​​أو كبيرة، بالبقاء في حالة حجر صحي في البحر لمدة 14 يوماً على الأقل قبل الرسو في أي ميناء آخر، للتأكد من سلامة الجنود من الفيروس.