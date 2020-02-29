أصدرت الحكومة اللبنانية قراراً بوقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس "كورونا".

وعمّم وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار القرار، وهو يشمل الأشخاص القادمين من الصين، كوريا الجنوبية، إيران، وإيطاليا، مشيراً إلى أنه "عند الاقتضاء، ستحدّد لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا دولاً أخرى".

وتابع: "يُستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان".

وأوضح وزير النقل أن القرار جاء "بناء لتوصية وزير الصحة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي (فيروس الكورونا)، ونظراً للضرورة القصوى".

وبناءً على ذلك، كلفت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بتعميم القرار على جميع شركات الطيران ووجوب تطبيقه، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة إلى مطار بيروت الدولي، باستثناء الرحلات التي تقل حصراً المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.