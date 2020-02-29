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رقم الخبر: 277202 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 16:06 الاقسام: اقتصاد  
إستئناف التبادل التجاري مع العراق في حدود خسروي وبرويزخان

إستئناف التبادل التجاري مع العراق في حدود خسروي وبرويزخان

أعلن حاكم مدينة قصرشيرين بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) عن إستئناف الأنشطة والتبادل التجاري مع العراق في حدود خسروي وبرويزخان (غرب).

وقال مراد علي تاتار، في تصريح لمراسل وكالة "إرنا"، الخميس: ان الأنشطة التجارية للصادرات والواردات التي كانت قد أوقفت من قبل الجانب العراقي في هذه الحدود لحين نشر الفريق الطبي العراقي لاتخاذ التمهيدات الوقائية اللازمة بشأن فيروس كورونا، قد استؤنفت بعد نشر هذا الفريق وبدء عملية الفحص من الجانبين. وأضاف: ان الأنشطة التجارية في حدود برويزخان جارية في الوقت الحاضر، كما تم فتح حدود خسروي بدءاً من يوم الخميس برسالة رسمية من محافظ ديالى العراقیة لاستقبال السلع الايرانية.

وصرح الممثل الأعلى للحكومة في قصرشيرين بأن 500 شاحنة محملة بسلع الصادرات تتجه يومياً الى العراق عبر حدود خسروي وما بين 800 إلى 1500 شاحنة عبر حدود برويزخان.

 
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