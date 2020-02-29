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رقم الخبر: 277201 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 16:05 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول إيراني: نعمل على الحد من تأثير "كورونا" على صادراتنا

مسؤول إيراني: نعمل على الحد من تأثير "كورونا" على صادراتنا

قال رئيس لجنة صادرات السلع الايرانية: ان وزارتي الصحة والخارجية تعملان على رفع مستوى الثقة بين البلدان المستوردة للسلع الايرانية وإجراء الاختبارات اللازمة بهدف الحد من أية أضرار تلحق بنشاطاتنا التصديرية.

وقال محمد لاهوتي، الخميس، في تصريح لمراسل وكالة "فارس": ان تفشي فيروس كورونا في البلاد أسفر عن إثارة القلق لدى بلدان الجوار، حيث أغلقت بعضها المنافذ الحدودية أمام تنقل المسافرين والسلع كالكويت. وأضاف: ان المسؤولين المعنيين يدركون أهمية النشاطات التصديرية في ظل الأجواء الخاصة التي تجتازها البلاد، حيث ان الحفاظ على صحة المواطنين تكتسب الأهمية. وتابع: ان وزارتي الصحة والخارجية في ايران تتخذان خطوات تتمثل في السيطرة وإجراءات الفحص الخاصة في المنافذ الحدودية وتعملان على تعزيز الثقة لدى البلدان المستوردة للسلع الايرانية بعدم وقوع أية مشاكل ترتبط بفيروس كورونا.

ولفت لاهوتي الى أن هذه الخطوات ترمي للحد من عرقلة النشاطات التصديرية العادية للسلع الايرانية غير النفطية.

 

 
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