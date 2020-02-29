أبدى رئيس برلمان ولاية البنجاب الباكستانية، برويز الهي، ترحيبه بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان "سي بك".

وتباحث السفير الايراني لدى اسلام آباد محمد علي حسيني وبرويز الهي محادثات في لاهور مركز ولاية البنجاب الباكستانية حول العلاقات بين البلدين وسبل توطيدها وتنمية التعاون بينهما.

وأكد حسيني، خلال اللقاء، على أهمية مشروع أنبوب الغاز الايراني الى باكستان (خط السلام) وتأثيراته الإيجابية على تنمية هذا البلد، معرباً في ذات الوقت عن استعداد طهران لزيادة حجم صادرات الكهرباء الى باكستان. كما أعرب عن استعداد ايران للمشاركة في الممر الاقتصادي بين باكستان والصين وترحيبه به، داعياً في ذات الوقت بتمتين الأواصر بين شعبي البلدين وزيادة الرحلات الجوية وتوطيد العلاقات البرلمانية بين ايران وباكستان.

من جهته، أكد المسؤول الباكستاني على توطيد العلاقات الثنائية، معرباً عن ترحيب بلاده بمشاركة ايران في مشروع الممر الاقتصادي بين باكستان والصين. وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في قطاع التعدين والاستفادة من تجارب ايران في تنمية قطاع بناء المساكن في بلاده.

وأكد رئيس برلمان ولاية البنجاب الباكستانية على تنمية التعاون الثلاثي بين ايران والصين وباكستان.

يشار الى أن السفير الايراني في باكستان يقوم بزيارة لمدينة لاهور الباكستانية للتباحث حول توطيد العلاقات بين البلدين والتقى الوزير الأول في الولاية عثمان بزدار.