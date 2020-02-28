تم بناء هذا المعبد في عام 1310 هـ من قبل التجار الهنود في مدينة شيكاربور في غرب الهند، للهندوس الذين عاشوا في بندر عباس وكانوا منشغلين بالتجارة خلال عهد محمد حسن خان سعد المالك منذ عام 1300 إلى 1344.

يرتبط المعبد الهندوسي بنهاية عهد ناصر الدين شاه قاجار، وكان يستخدم في فترة مظفر الدين شاه قاجار. (سكن في شمال إيران) يتكون مبنى هذا المعبد من غرفة مستطيلة ذات قبب مركزية. تتأثر بنية المعبد الهندوسي وتصميم المبنى بأكمله بهندسة المعابد الهندية والطراز المعماري للقبة والصالتوك المحيط بها يجعلها مختلفة عن القباب الأخرى في الخليج الفارسي وقباب إيران الأخرى.

تم استخدام حجر المرجان ومدافع الهاون والطين والحجر المرجاني والجص السميك ولوح الطباشير في بناء المعبد. الهندوسية هم أتباع براهمان (أولئك الذين يؤمنون براهما، فيشنو) وهذا المعبد ينتمي إلى فيشنو. توجد بعض الغرف الصغيرة لطلاب مدرسة براهمان في الممرات ويمكن رؤية بعض اللوحات الدينية داخل بعض الغرف، ومن أهمها كريشنا، إله الفلوت.