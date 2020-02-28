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رقم الخبر: 277196 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 14:36 الاقسام: سياحة  
«سفيد جاه».. أول مقبرة ايرانية اسلامية في مازندران
من أغرب المقابر التاريخية الايرانية

«سفيد جاه».. أول مقبرة ايرانية اسلامية في مازندران

تعد مقبرة «سفيد جاه» الغامضة واحدة من أغرب المقابر الإيرانية التي تنتمي إلى العصر التيموري.

إنها مثيرة للغاية كأول مقبرة إيرانية إسلامية في المنطقة الشمالية من إيران. إن اعتقاد القرويين بأن التربة البيضاء للمقبرة أدت إلى عدم تآكل الأجسام وتسامح كل آثامهم هو سبب ميل الناس لدفن أقاربهم هنا.

الميزات الأخرى لهذه المقبرة: هي الموقع الرأسي للأحجار الرمادية المحفورة برسوم توضيحية غريبة ومثيرة للاهتمام.

بعض التصميمات الرمزية محفورة لإظهار مهنة أولئك الذين دفنوا، والأدوات، والعمل الوظيفي، والتعرف على نوعية الأحجار التي رفعت سمعة المقبرة على مستوى العالم.


 

 

مقبرة «سفيد جاه»مقبرة «سفيد جاه»
مقبرة «سفيد جاه»مقبرة «سفيد جاه»
مقبرة «سفيد جاه»مقبرة «سفيد جاه»
مقبرة «سفيد جاه»مقبرة «سفيد جاه»
مقبرة «سفيد جاه»مقبرة «سفيد جاه»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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