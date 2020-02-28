حيث يبلغ عمره أكثر من 150 عاماً ويقع في مركز المدينة وفي تلك الآونة كان أكبر سوق في إيران، وهو يتضمن العديد من المجمعات التسويقية المبنية بالطراز القديم ومنها: كاشاني، حكيم الدولة، نور، الأصفهانيون، وكيل الدولة، بائعوا التمر، فراش باشي، عماد الدولة، الناحتون على الحجر، صباغو الأقمشة.