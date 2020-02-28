|رقم الخبر: 277193
|تاريخ النشر: شباط 28, 2020
|الوقت: 14:16
|الاقسام: سياحة
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معلم ثقافي بارز
السوق التراثي في كرمانشاه.. مجمعات تسويقية من الطراز القديم
السوق التراثي في مدينة كرمانشاه هو أحد المعالم الثقافية البارزة هناك.
حيث يبلغ عمره أكثر من 150 عاماً ويقع في مركز المدينة وفي تلك الآونة كان أكبر سوق في إيران، وهو يتضمن العديد من المجمعات التسويقية المبنية بالطراز القديم ومنها: كاشاني، حكيم الدولة، نور، الأصفهانيون، وكيل الدولة، بائعوا التمر، فراش باشي، عماد الدولة، الناحتون على الحجر، صباغو الأقمشة.
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