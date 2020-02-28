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رقم الخبر: 277193 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 14:16 الاقسام: سياحة  
السوق التراثي في كرمانشاه.. مجمعات تسويقية من الطراز القديم
معلم ثقافي بارز

السوق التراثي في كرمانشاه.. مجمعات تسويقية من الطراز القديم

السوق التراثي في مدينة كرمانشاه هو أحد المعالم الثقافية البارزة هناك.

حيث يبلغ عمره أكثر من 150 عاماً ويقع في مركز المدينة وفي تلك الآونة كان أكبر سوق في إيران، وهو يتضمن العديد من المجمعات التسويقية المبنية بالطراز القديم ومنها: كاشاني، حكيم الدولة، نور، الأصفهانيون، وكيل الدولة، بائعوا التمر، فراش باشي، عماد الدولة، الناحتون على الحجر، صباغو الأقمشة.

 

السوق التراثيالسوق التراثي
السوق التراثيالسوق التراثي
السوق التراثيالسوق التراثي
السوق التراثيالسوق التراثي
السوق التراثيالسوق التراثي
السوق التراثيالسوق التراثي
السوق التراثيالسوق التراثي
السوق التراثيالسوق التراثي
السوق التراثيالسوق التراثي
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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