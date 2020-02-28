يحتوي هذا المتحف على العديد من الانواع النادرة للحيوانات والنباتات من مختلف بقاع ايران والعالم والتي مجرد رؤيتها يدخل الناظر معلقا في خيالاته بين الماضي والحاضر واعماق البحار وتحت السماء .

مواليا لهذه المجموعة الفنية توجد أيضا مجموعة أخرى من المتحجرات الثمينة التي وضعت تحت تصرف المحققين والدارسين للعديد من الحيوانات والنباتات الطيور والثديات والزواحف والحشرات والبرمائيات وقد تم حفظها بطريقة عصرية علمية.

وأيضا من سجل المتحف الذي هو في متناول الجميع يمكن الخلوص إلى وجود ما يربو على 500 نوع من الطيور و140 نوع من الثديات التي تعود الى الازمنة السحيقة حتى يومنا هذا ويمكن رؤية انواع من الحيوانات التي في اما انقرضت في ايران أو على التي وشك الانقراض.