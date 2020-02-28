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رقم الخبر: 277192 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 14:07 الاقسام: سياحة  
متحف التاريخ الطبيعي في همدان.. انواع نادرة من الحيوانات والنباتات

متحف التاريخ الطبيعي في همدان.. انواع نادرة من الحيوانات والنباتات

يقع هذا المتحف في كلية العلوم الزراعية لجامعة ابو علي سينا بمساحة 2000 متر مربع تقريبا.

يحتوي هذا المتحف على العديد من الانواع النادرة للحيوانات والنباتات من مختلف بقاع ايران والعالم والتي مجرد رؤيتها يدخل الناظر معلقا في خيالاته بين الماضي والحاضر واعماق البحار وتحت السماء .

مواليا لهذه المجموعة الفنية توجد أيضا مجموعة أخرى من المتحجرات الثمينة التي وضعت تحت تصرف المحققين والدارسين للعديد من الحيوانات والنباتات الطيور والثديات والزواحف والحشرات والبرمائيات وقد تم حفظها بطريقة عصرية علمية.

وأيضا من سجل المتحف الذي هو في متناول الجميع يمكن الخلوص إلى وجود ما يربو على 500 نوع من الطيور و140 نوع من الثديات  التي تعود الى الازمنة السحيقة حتى يومنا هذا  ويمكن رؤية انواع من الحيوانات التي في اما انقرضت في ايران  أو على التي وشك الانقراض.

 

متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
متحف التاريخ الطبيعيمتحف التاريخ الطبيعي
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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