بدأت الملامح الحالية للمسجد بالظهور في عهد السلاجقة اما الترميمات والالحاقات التالية فقد جاءت في عهد الصفويين، يحتوي المسجد على مداخل متعددة والتي يؤدي كل واحد منها إلى مناطق مختلفة من النسيج الخارجي المحيط.

جميع المداخل لم يتم بناؤها في زمن واحد وربما بني كل مدخل في حقبة مختلفة عن البقية لتلبية احتياجات الوصل بين الفضاء داخل وخارج المسجد في الأزمنة المختلفة، واما المعابر والازقة المحيطة بالمسجد تؤكد بشكل لا يقبل الشك ارتباط المسجد بالنسيج البنائي القديم للمدينة .

هذا المسجد يحتوي على عدة اماكن والتي من جملتها صحن كبير بأربع دكك، ومخادع النوم، مدرسة المظفري، مضافات صغيرة من العهد الديلمي، قبة نظام الملك، قبة تاج الملك، محراب اولجايتو أربع أواوين معروفة ب : الصاحب، الاستاذ، الطالب، الدرويش، تم ادراج هذا المسجد من ضمن الميراث التاريخي العالمي في مؤتمر السادسة والثلاثين لليونيسكو .