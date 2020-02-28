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رقم الخبر: 277186 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 14:40 الاقسام: منوعات  
فهد يسقط في حفرة واحدة مع كلب ولم يفترسه

فهد يسقط في حفرة واحدة مع كلب ولم يفترسه

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد نهاية مفاجأة لما يعتقد أنه محاولة افتراس فهد لكلب بعد مطاردته له، لكنهما وقعا في حفرة وعلقا هناك لمدة 7 ساعات، قبل أن يخرجهما رجال الإنقاذ، في قرية فارتش تيمب الهندية.

وكان على النمر، الذي سقط في الحفرة بعد الكلب، تغيير خطته الافتراسية، وقضاء الليل كله بجانب فريسته داخل الحفرة.

وسمع السكان المحليون، في الصباح، أصوات غريبة تخرج من البئر (الحفرة)، وقاموا باستدعاء رجال الإنقاذ. حيث استطاعوا إخراج الفهد والكلب من المأزق الذي وقعا به، ثم أطلقوا سراحهما في اتجاهين مختلفين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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