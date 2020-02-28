هبطت امرأة مسنة من النافذة ثمانية طوابق هاربة من سجن ابنها لها الخائف عليها من الاصابة بفيروس كورونا.

كانت السيدة التي تبلغ من العمر 62 عاما، تحمل طبقاً من الشعرية في حقيبتها وهي تهبط على الجدار الخارجي للبناء بيديها العاريتين، ووصلت إلى الأرض بسلام دون أن تُصاب بأذى، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وأكد المسؤولون أن المرأة تعاني من الفصام، ورفضت تناول الدواء المناسب لمرضها، وأضافوا أنّها تسللت من منزلها يوم 16 فبراير/ شباط، وظلت مفقودةً لمدة ثمانية أيام.

حسب الصحيفة، عادت السيدة يوم الأمس، فقرر ابنها حبسها في غرفتها ليمنعها من الهرب، وتفيد المزاعم بأنه علِمَ بعدها أن أمه هربت من شقته مرةً أخرى، ولكنه لم يكُن في المنزل حينها.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأربعاء، إن الصين سجلت 406 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضا من 508 حالات في اليوم السابق.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78 ألفا و866 شخصا، توفي منهم ألفان و592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25 ألفا و128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.